Cinema: torna "Da Venezia a Roma", rassegna che porta nella Capitale film dalla Laguna (2)

- Inoltre, come ogni anno, la programmazione della rassegna sarà arricchita da incontri con registi e protagonisti dei film presentati. "Da Venezia a Roma" è un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio crea. Organizzata da Anec Lazio in collaborazione con fondazione la Biennale di Venezia, con la collaborazione di fondazione Cinema per Roma I City fest, la rassegna propone una selezione di titoli provenienti dalle varie sezioni della 77esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, tutti proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano. (Com)