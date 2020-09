Credito: Abi, ad agosto depositi in aumento del 7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di agosto i depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) in Italia sono aumentati di oltre 110 miliardi di euro rispetto ad un anno prima, con una variazione pari a sette punti percentuali su base annua, mentre la raccolta a medio e lungo termine è scesa negli ultimi 12 mesi di circa 17 miliardi in valore assoluto. Lo scrive l'Associazione bancaria italiana (Abi) nel suo ultimo rapporto mensile, sottolineando che la dinamica della raccolta complessiva ha registrato ad agosto una crescita del 5,2 per cento. Sempre nel mese di agosto, scrive l'Abi, il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) è in Italia pari allo 0,52 per cento per effetto del tasso praticato sui depositi, pari allo 0,34 per cento; del tasso sui Pct, pari allo 0,82 per cento; e del rendimento delle obbligazioni in essere, attestatosi a 1,98 punti percentuali. (Rin)