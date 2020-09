Energia: Girotto (M5s), tra i primi a recepire le direttive europee su autoconsumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo anticipato le direttive europee e la strada che l'Europa vuole. Siamo tra i primi a recepire le direttive". Così Gianni Pietro Girotto, presidente della commissione Industria del Senato ed esponente del Movimento cinque stelle, ha commentato la firma questa mattina del decreto del ministero dello Sviluppo economico "Comunità energetiche e autoconsumo". Parlando a palazzo Madama, Girotto ha ricordato che "le comunità energetiche sono l’ovvietà, peccato che fossero vietate fino a 4 mesi fa. Noi l'abbiamo rese ammissibili e il ministro firmerà l’incentivo. Ora più cittadini si possono unire in maniera eterogenea per costruire nuovi impianti in comune e condividere tra di loro l'energia. Questa nuova forma di autoproduzione va a sommarsi con i benefici del superbonus. Questo - ha concluso - darà la possibilità a milioni di italiani di dimezzare il costo delle bollette". (Rin)