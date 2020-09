Imprese: Cairo (Rcs Media Group), formazione strumento cruciale in una fase di trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha accelerato ulteriormente una trasformazione digitale già in atto, portando risultati importanti anche per Rcs Media Group che ha sempre investito molto nella formazione delle sue persone e nelle nuove tecnologie. Così il presidente e amministratore delegato del gruppo editoriale, Urbano Cairo, intervenuto all'open day online "Innovazione digitale, formazione e lavoro" organizzato oggi da Rcs Academy. "Per ottenere risultati in un mondo digitale è molto importante investire in innovazione: riteniamo che la formazione rappresenti uno strumento fondamentale in un momento in cui la società è in rapida evoluzione, e in cui ciò che si studia ha necessità di essere costantemente aggiornato", ha detto, sottolineando che dalle difficoltà, come in tutti i momenti di crisi, possono emergere opportunità significative. "Raddoppiamo i nostri sforzi e saremo certamente premiati", ha concluso. (Ems)