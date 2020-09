Francia: Macron seguirà domani in Savoia la 17ma tappa del Tour de France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, seguirà domani 16 settembre, la 17ma tappa del Tour de France, che si terrà in Savoia. Lo ha reso noto l'Eliseo. "La presenza del presidente della Repubblica sulle strade del Tour de France ricorda ai francesi l'importanza di continuare a vivere con il virus, nel rigido rispetto delle regole sanitarie per continuare a vivere soprattutto gli eventi mitici che fanno parte del nostro patrimonio", ha dichiarato la presidenza. L'organizzazione dell'evento ha fatto sapere che Macron non seguirà la tappa nella macchina del direttore del Tour de France, Christian Proudhomme, rientrato da poco dopo essersi allontanato dalla competizione perché trovato positivo al coronavirus e asintomatico.(Frp)