Governo: Gualtieri, aggiungeremo altre risorse per fondo perduto per imprese

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha osservato che "il fondo perduto per le imprese ha tirato più di quanto avevamo stanziato e - ha proseguito - dovremo aggiungere alcune centinaia di milioni, spostandoli da misure che hanno tirato meno" fino a questo momento. Intervenendo in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund, l'esponente dell'esecutivo ha poi annunciato per il trasferimento delle risorse l'utilizzo di "una normativa, che richiede un passaggio parlamentare". (Rin)