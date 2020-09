Energia: Crippa (M5s), decreto Mise aiuterà a migliorare i sistemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi raccontiamo di come tutti, ad esempio, possano usare l’energia del condominio per usare elettrodomestici nelle ore diurne e non per forza nelle ore notturne. Siamo convinti che la sperimentazione deve dare dei feed back e dirci come possiamo migliorare i sistemi". Lo ha detto Davide Crippa, presidente del gruppo Movimento cinque stelle alla Camera, questa mattina durante la conferenza per la presentazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico "Comunità energetiche e autoconsumo" al Senato. Per il parlamentare, "è stato importante lavorare sulla fase ascendente. Dobbiamo cercare di recepire la direttiva europea nelle modalità più piene possibili". (Rin)