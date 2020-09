Arabia Saudita: ad agosto container trattati nei porti del paese in crescita del 12 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il mese di agosto 2020 i container trattati nei porti dell’Arabia Saudita, gestiti dall’Autorità saudita per porti (Mawani), hanno raggiunto le 664.000 unità complessive, in aumento del 12 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Secondo l’indice statistico diffuso da Mawani, i porti sauditi hanno registrato ad agosto un aumento del 21 per cento nel numero totale dei trasbordi, pari a 225.000 container. I prodotti alimentari transitati per gli scali sauditi sono cresciuti del 20 per cento, raggiungendo i 2,4 milioni di tonnellate, mentre il numero di veicoli importati ha raggiunto le 39.000 unità. Il notevole aumento visto dai terminal marittimi dell’Arabia Saudita deriva dalle partnership strategiche che Mawani ha instaurato con importanti compagnie di navigazione internazionali, che hanno contribuito a rafforzare i collegamenti fra il Regno saudita e vari porti occidentali e orientali. (Res)