Migranti: premier greco Mitsotakis, Ue mostri solidarietà tangibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea deve mostrare solidarietà tangibile alla Grecia sulla questione dei migranti. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, nel corso di un incontro ad Atene con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, come riportato dall’agenzia “Ana-mpa”. "È tempo che il sostegno europeo si traduca in solidarietà tangibile”, ha detto Mitsotakis, sottolineando che il campo profughi di Moria, distrutto da un incendio la scorsa settimana, “appartiene al passato”. “Centinaia di bambini rifugiati non accompagnati sono stati evacuati dall’isola. È stato organizzato un centro di accoglienza temporanea con condizioni migliori di quelle di Moria”, ha dichiarato Mitsotakis. Nella nuova struttura costruita a Kara Tepe, sulla costa orientale dell’isola di Lesbo, sono stati già trasferiti 800 degli oltre 12.000 migranti che occupavano il campo profughi di Moria. (Gra)