Costa d'Avorio: elezioni, ex premier Soro contesta "vigorosamente" rifiuto della sua candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro ivoriano Guillaume Soro ha contestato "energicamente" il rifiuto da parte della Commissione elettorale indipendente della sua candidatura alle elezioni presidenziali del prossimo 31 ottobre. "Contesto vigorosamente la decisione ingiusta e infondata presa questo lunedì 14 settembre 2020 dal Consiglio costituzionale", ha scritto Soro sui social network, per il quale la decisione delle autorità elettorali è "ingiusta, politicamente motivata, giuridicamente viziata e fa parte di una logica di annientamento della democrazia e dello Stato di diritto. "Non possiamo accettare questo colpo di stato del Consiglio costituzionale", ha aggiunto Soro, prevedendo una fase "amara" per il Paese. La Corte costituzionale della Costa d'Avorio ha vietato all'ex premier Guillaume Soro ed all'ex presidente Laurent Gbagbo e di candidarsi alle elezioni presidenziali del prossimo 31 ottobre. In precedenza la Commissione elettorale aveva già dichiarato che chiunque avesse precedenti penali sarebbe stato estromesso dalla corsa. (segue) (Res)