Costa d'Avorio: elezioni, ex premier Soro contesta "vigorosamente" rifiuto della sua candidatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso la coalizione di opposizione Insieme per la democrazia e la sovranità (Eds), che riunisce i sostenitori dell'ex presidente Laurent Gbagbo, aveva presentato il suo dossier di candidatura alla presidenza per le elezioni di ottobre nonostante la Commissione elettorale lo avesse radiato dalle liste, giudicando non valida l'esclusione di Gbagbo dal prossimo scrutinio. La radiazione dalle liste elettorali di Gbagbo era stata decisa dal tribunale di primo grado di Abidjan, che aveva confermato una sentenza con la quale la Commissione elettorale aveva rimosso il nome di Gbagbo dalla lista degli elettori a causa di precedenti questioni giudiziarie legate al caso "rapina Bceao", un processo nel quale l'ex capo di Stato fu condannato a 20 anni di carcere. Durante la crisi post-elettorale del 2010-2011 il governo di Gbagbo, allora sotto embargo finanziario, fu ritenuto responsabile di aver utilizzato i fondi delle casse dell'agenzia locale della Bceao per rifornirsi di liquidità. (segue) (Res)