Costa d'Avorio: elezioni, ex premier Soro contesta "vigorosamente" rifiuto della sua candidatura (3)

- Nei confronti di Soro è stato emesso un mandato d’arresto internazionale lo scorso dicembre con l'accusa di attentato all'autorità dello Stato, appropriazione indebita di fondi pubblici e riciclaggio di denaro. Dopo l'emissione del mandato di arresto a suo carico, l’ex premier ivoriano – attualmente in Francia – non era potuto rientrare in Costa d'Avorio per lanciare la sua campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali di ottobre. Nel gennaio scorso l'Assemblea nazionale ivoriana ha inoltre revocato l'immunità parlamentare di Soro e degli altri cinque deputati, aprendo così la strada a un processo nei loro confronti. Nell’aprile scorso, tuttavia, la Corte africana per i diritti umani e dei popoli, con sede ad Arusha (in Tanzania), ha ordinato la sospensione dell'esecuzione del mandato di arresto contro Soro e ne ha disposto il rilascio provvisorio. (segue) (Res)