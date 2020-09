Speciale energia: Canada, Enel X e Ardian infrastructure lanciano partnership per sviluppo sistemi accumulo di energia a batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X, la business line del gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, e Ardian, società privata leader mondiale nel settore degli investimenti, hanno lanciato una joint venture per gestire i progetti di accumulo di energia a batterie di Enel X in Canada e favorire l’accelerazione dello sviluppo di progetti simili nel Paese. Lo riferisce una nota di Enel X. "I sistemi di accumulo di energia a batterie rappresentano un elemento fondamentale nella transizione verso un sistema energetico sostenibile in quanto favoriscono la flessibilità e la stabilità delle reti e vogliamo dare gli strumenti ai nostri clienti per realizzare il passaggio verso queste tecnologie", afferma Francesco Venturini, Ad di Enel X. "La partnership con Ardian infrastructure rappresenta un importante passo a sostegno dell’espansione delle soluzioni innovative per l'efficienza energetica nel mercato nordamericano. Grazie a questa collaborazione combiniamo la solidità finanziaria di Ardian con le competenze settoriali specifiche di Enel X per creare ancora più valore per i clienti e per accelerare ulteriormente la nostra crescita nella regione". (Com)