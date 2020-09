Speciale energia: Argentina, S&P a forum "Agenzia Nova", mercati in attesa legge Bilancio e negoziato con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le previsioni sull'andamento dell'economia in Argentina, S&P stima per il 2020 una contrazione del 12,5 per cento del pil e un rimbalzo del 4,8 per cento nel 2021. A determinare il forte calo dell'attività economica nel 2020, secondo il documento dell'agenzia di rating, è "l'impatto congiunto della pandemia in corso, la lenta riapertura dell'economia e le ampie incertezze macroeconomiche". La moderata ripresa nel 2021 riflette inoltre secondo S&P "la necessità di ripristinare la fiducia degli investitori per rafforzare gli investimenti e il potere d'acquisto delle famiglie". Sul lungo termine la stima "rimane peggiore di quella di altri paesi con un livello simile di ricchezza e sviluppo". Dopo il 2021, si legge nel documento, "la crescita a lungo termine dovrebbe attestarsi intorno al 3 per cento". La ricetta, afferma l'agenzia statunitense, sta nella combinazione tra un tasso di cambio competitivo, la crescita delle esportazioni agroalimentari, e una maggiore produzione di energia e una ripresa degli investimenti. (Abu)