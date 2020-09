Speciale energia: scaleup milanese iGenius mette a disposizione di Janssen Italia advisor d'intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scaleup milanese iGenius ha messo a disposizione di Janssen Italia, l'azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, un advisor d'intelligenza artificiale per la business intelligence con l'obiettivo di aiutare la forza vendite dell'azienda farmaceutica a trasformare i dati business in decisioni operative in pochi secondi, risparmiando tempo ed energie, in un contesto di efficienza e sostenibilità a tutto tondo. "La tecnologia, e l'Ai (intelligenza artificiale, ndr) in particolare, ha l'enorme potenziale di aiutare la nostra generazione a superare sfide storiche, aiutandoci a generare innovazione responsabile", ha detto Uljan Sharka, ceo e fondatore di iGenius. "Innovazione e tecnologia - ha continuato Sharka - possono essere mezzi molto potenti, ma hanno anch'essi un costo in termini di risorse, e impatto sociale e ambientale". "La partnership con iGenius - ha commentato Luca Nardi, direttore commerciale di Janssen Italia - è stata da subito incentrata su concetti di efficienza e sostenibilità, essenziali ormai per qualsiasi azienda, dai quali non si può assolutamente prescindere nel contesto di ricerca e innovazione continue che contraddistingue il settore della salute in cui operiamo: a maggior ragione, in un momento storico complesso come quello attuale, l'intelligenza artificiale ci permetterà di fare la differenza". Per essere sostenibile - sostiene Sharka - "l'Ai deve essere efficiente ma anche accessibile, di semplice utilizzo. Questi principi sono anche alla base del nostro advisor di business intelligence". Nel contesto della partnership con Janssen Italia - spiega in una nota iGenius - sostenibilità e accessibilità sono state declinate in concreto mettendo l'advisor a disposizione degli informatori scientifici del farmaco (Isf) all'interno di un perimetro ben delineato. L'advisor di iGenius, adattandosi ai sistemi di analytics già esistenti e trovando immediatamente connessioni fra le fonti dati esistenti, ha significativamente ridotto i tempi di adozione di una tecnologia complessa come l'Ai, con evidente risparmio di energia e risorse tecniche. L'adozione dei sistemi di "augmented analytics (il connubio tra analytics e Ai), infatti - prosegue la scaleup milanese - è al momento limitata al mondo delle aziende tecnologiche e dei dipendenti con competenze tecniche specifiche. Rendendo i dati accessibili attraverso il linguaggio naturale, invece, l'advisor di iGenius è riuscito a colmare con successo questo gap, abilitando tutti gli Isf di Janssen Italia a ottenere in pochi secondi, attraverso un'app installata sul proprio dispositivo mobile, le risposte ai propri quesiti. I dati, infine, non vengono replicati, ma vengono trasmessi via streaming, riducendo così il consumo di energia e la necessità di spazio per lo stoccaggio. (com)