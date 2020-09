Speciale energia: Nord Stream 2 Ag, progetto si basa su investimenti di sei grandi aziende del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del gasdotto Nord Stream 2 non si basa su accordi politici tra i paesi, ma sui miliardi di investimenti di sei grandi aziende del settore energetico. Lo ha detto l'operatore del progetto Nord Stream 2 Ag all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Il Nord Stream 2 non si basa su accordi politici tra i paesi, ma sugli investimenti da miliardi di dollari di sei importanti società del settore energetico, cinque delle quali rappresentano dei paesi dell'Ue", ha affermato l'operatore, ricordando che il progetto viene realizzato in stretta conformità con diritto nazionale e internazionale e ha ricevuto tutte le approvazioni necessarie dagli enti statali di cinque paesi. In precedenza, la premier danese Mette Frederiksen – citata dall’emittente radiotelevisiva danese “Dr” – ha chiesto di avviare un nuovo dibattito sulla costruzione del gasdotto Nord Stream 2 in seguito all’avvelenamento di Alekseij Navalnyj. L'Agenzia danese per l'energia a luglio del 2019 ha rilasciato le licenze per costruire il gasdotto. Oggi l’ente regolatore danese ha riferito che non avrebbe revocato il permesso per Nord Stream 2 a causa di questioni politiche e che il suo compito è solo quello di garantire che le aziende soddisfino le condizioni in base alle quali è stata concessa la licenza. (Rum)