Speciale energia: Russo (Gruppo Cap) a Digital business week, utility partner per crescita territori

- Anche Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, partecipa alla prima "Digital business week", l’iniziativa promossa dal Comune di Palermo, ideata e realizzata da Energia Media con il contributo di Palermo Mediterranea, Università degli Studi di Palermo, Utilitalia, Enea smart energy e con il supporto di Confcommercio Palermo, Gesap, Consorzio Arca, Digital Magics. Un momento - spiega una nota del Gruppo Cap - per aprire un dialogo attivo con attori non solo locali, ma anche nazionali e internazionali, mettere a sistema ambiti strategici solitamente considerati e gestiti “a silos”, e dare voce ai testimonial di segmenti diversi su tematiche da portare all’attenzione di soggetti nazionali e multinazionali, attraverso piani d’investimento, bisogni, desiderata, progetti in corso già finanziati o da finanziare. Le utility, nello specifico, hanno assunto un ruolo strategico nella transizione economica in atto. Le indicazioni della Ue (Green new deal) spingono verso una transizione energetica imperniata sull’economia circolare. In quest’ottica le utility e le multiutility dovranno ridisegnare il proprio modello e perimetro di business trasformandosi in aziende industriali - e questo è in gran parte già avvenuto - e in “solution partner” al fianco di quelle aziende di produzione che vogliono adottare strategie circolari per territori smart e sostenibili. (com)