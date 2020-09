Speciale energia: Pistelli (Eni), petrolio continuerà a contare molto nonostante transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista delle compagnie energetiche il ruolo dell’Opec ha subito un importante cambiamento: mentre prima rappresentava un elemento destabilizzante, viene considerata un fattore di stabilità in un mercato impazzito, in virtù anche del crescente rapporto tra barili di olio e i cosiddetti barili di carta. Così il direttore Public affairs di Eni, Lapo Pistelli, durante la presentazione del libro “The rise and fall of Open in the twentieth century” organizzata dal Centro studi americani. “La sfida più importante riguarda ora la capacità di adattamento dell’Organizzazione: i paesi aderenti detengono ancora una percentuale rilevantissima delle riserve petrolifere, ma non altrettanto rilevante della produzione, e sono meno in grado di influenzare quotidianamente il mercato”, ha spiegato, sottolineando che nonostante l’accelerazione impressa alla transizione energetica “il petrolio conta oggi e conterà ancora tanto domani in settori come il trasporto pesante, la chimica o la produzione di componenti plastiche”. Si tratta, ha concluso, di un pezzo di economia destinato a rimanere. (Ems)