Speciale energia: Pistelli (Eni), bisogna immaginare la transizione in maniera concreta

- Le compagnie energetiche hanno tutte le capacità e le risorse necessarie per mettere in moto la ricerca e lo sviluppo di fonti alternative, che siano in grado di mantenere lo stile di vita a cui la società di oggi è abituata ma preservando al contempo il pianeta. Così il direttore Public affairs di Eni, Lapo Pistelli, durante la presentazione del libro “The rise and fall of Open in the twentieth century” organizzata dal Centro studi americani. “Servono spalle larghe, e bisogna essere in grado di immaginare la transizione in maniera concreta ricordando che non avverrà in una notte, e con modalità e intensità diverse in ogni parte del mondo”, ha aggiunto. (Ems)