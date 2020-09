Ue: Gualtieri, quota consistente risorse Recovery fund sarà destinata al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intenzione del governo è di destinare al Meridione una quota consistente delle risorse del Recovery fund, "una percentuale adeguata che renda credibile l’obiettivo del rilancio dell’economia meridionale, che è condizione essenziale per il rilancio dell’economia del Paese". Lo ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund. Secondo l'espionente dell'esecutivo, "la scelta di avviare la fiscalità di vantaggio per il Sud è, da questo punto di vista, molto positiva". (Rin)