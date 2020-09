Imprese: Leonardo, al via domani CybertechLive Europe 2020, focus trasformazione digitale e resilienza cyber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pronta a ripartire CybertechLive Europe 2020, la rassegna internazionale dedicata alla sicurezza cyber organizzata in collaborazione con Leonardo. Stando al relativo comunicato stampa, Cybertech Europe si svolgerà quest’anno il 16 settembre in un formato digitale compatto e riunirà virtualmente migliaia di partecipanti e speaker di alto livello dal mondo istituzionale e dell’industria: tra i principali Paola Pisano, ministro per l’innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, l'amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo, e Tommaso Profeta, nuovo managing director della divisione Cyber security. Saranno presenti anche Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, Roberto Baldoni, e vice direttore generale del dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (Dis) italiano. Al centro del dibattito, prosegue la nota, la trasformazione digitale nell’ambito del piano europeo di ripresa e le sfide e priorità di una strategia industriale di sicurezza che miri ad assicurare una capacità di resilienza cyber/digitale nella nuova normalità post pandemica. La riflessione punterà inoltre sull’esigenza di rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione e sulla necessità di una collaborazione tra istituzioni e industria della sicurezza e della sicurezza cibernetica. “La crisi dovuta al Covid-19 ha ulteriormente dimostrato l'importanza delle nuove tecnologie per la società: la transizione digitale deve rimanere una priorità assoluta per il nostro paese e per l’Europa, e l'attuazione della strategia Ue in materia di digitale e di dati è più importante che mai", ha commentato Profumo, sottolineando che in questo quadro l’industria della sicurezza e della difesa "può e deve giocare un ruolo significativo per lo sviluppo, attraverso un’intensa attività di ricerca e innovazione, di queste tecnologie, che devono incorporare adeguati elementi in grado di garantire resilienza e continuità operativa”. (Com)