Turchia: Benifei (Pd), quanto avviene in Mediterraneo orientale è oltre ogni limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto avviene nel Mediterraneo orientale va ormai oltre ogni limite. Lo ha dichiarato l'eurodeputato e capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, intervenendo in aula, durante la plenaria del Parlamento, nel corso del dibattito sulle relazioni tra Unione europea e Turchia con l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Quanto avviene nel Mediterraneo orientale va ormai oltre ogni limite, con la Turchia arrivata a minacciare direttamente Atene dopo mesi e mesi di trivellazioni illegali e accordi contrari al diritto internazionale, come il memorandum d'intesa con la Libia sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime", ha detto. Quando il presidente della Turchia, Recep Tayyip "Erdogan minaccia la Grecia o Cipro non sta minacciando semplicemente i propri vicini. Sta minacciando l'intera Unione europea", ha aggiunto. Di fronte a questa situazione, "l'Ue deve lavorare a una de-escalation nell'area" e al Consiglio europeo della settimana prossima "spetta il compito di dare un segnale forte, con un pacchetto di sanzioni, ma anche con un embargo sulla vendita di armi" verso un paese che "continua a regredire nel rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia", ha continuato. Per Benifei, "è ora che l'Ue porti avanti una propria politica estera nel Mediterraneo, senza rimanere sotto il ricatto di autocrati come Erdogan".(Beb)