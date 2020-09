Malawi: furto e abuso d'ufficio, negata libertà su cauzione per ex ministro dell’Informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Malawi hanno negato la libertà su cauzione all’ex ministro dell'Informazione, Henry Mussa, arrestato lo scorso fine settimana con l’accusa di furto e abuso d'ufficio. È quanto riferisce la stampa locale, secondo cui Mussa e un ex funzionario del ministero, Gideon Munthali, sono accusati del furto di 10 computer e di tre generatori di corrente destinati all'agenzia di stampa del Malawi. Entrambi hanno negato qualsiasi accusa. Il magistrato Viva Nyimba ha negato la libertà su cauzione ai due sospettati dopo aver sostenuto che i due indagati potrebbero mettere a repentaglio le indagini. La decisione giunge dopo che la polizia ha ottenuto una settimana in più per la conclusione delle indagini, prevista ora il prossimo 21 settembre.(Res)