Sudafrica: studio, fino a 12 milioni di persone potrebbero essere state contagiate dal Covid-19

- Fino a 12 milioni di persone - circa il 20 per cento della popolazione - potrebbero essere già state contagiate dal coronavirus in Sudafrica. È quanto emerge da una studio effettuato dal ministero della Salute sudafricano, secondo cui il numero reale delle persone effettivamente contagiate sarebbe così molto più alto rispetto a quello comunicato ufficialmente (circa 650 mila). La ricerca, ha affermato in una nota il ministro della Salute, Zweli Mkhize, si basa sull'esame della sieroprevalenza, la quantità di anticorpi presenti nel flusso sanguigno di un paziente. In base a quanto emerso dalla ricerca, i campioni iniziali hanno mostrato una sieroprevalenza compresa tra il 29 e il 40 per cento. Secondo il vaccinologo e membro del comitato consultivo ministeriale Shabir Madhi, tuttavia, il numero reale di infezioni potrebbe essere ancora più alto e stima che tra il 35 e il 40 per cento dei sudafricani nelle aree densamente popolate potrebbe già essere stato infettato, il che porterebbe il numero possibile di infezioni fino a 20 milioni. Il Sudafrica è di gran lunga il Paese africano maggiormente colpito dalla pandemia di Covid-19 con 650.749 casi totali e 15.499 decessi. Durante il picco registrato a luglio, nel Paese sono stati segnalati in media tra i 10 mila e 15 mila casi giornalieri, ma nelle ultime 24 ore sono stati identificati solo 956 nuovi casi. (Res)