Firenze: omicidio a Lastra a Signa, 3 arresti tra Italia e Spagna (2)

- Nel corso delle indagini relative all’omicidio del marocchino El Guerymy Aazeddine, verificatosi la sera del 20 agosto 2020 nei pressi di Piazza Gramsci a Lastra a Signa (Fi), nella giornata di ieri sono stati tratti in arresto tre connazionali ritenuti responsabili in concorso del delitto. In particolare, nella mattinata, a Murcia (Spagna), personale dell’Udyco Central, Grupo fugitivos internacionales della Polizia nazionale spagnola, a seguito dell’attivazione dei canali di cooperazione internazionale di polizia (Scip ed esperto per la sicurezza della Dcsa presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid) da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze, ha tratto in arresto i fratelli Eddguooghy Larbi, cl. 1987, e Cherki, cl. 1980, entrambi pregiudicati, destinatati di Occ in carcere e Mandato di Arresto Europeo, emessi dall’Ufficio gip presso il Tribunale di Firenze. A seguire è stato arrestato il terzo complice Miftah Abdellah, cl. 1990, rintracciato a Lastra a Signa dagli operanti presso l’abitazione della sua convivente, non molto distante dal luogo del delitto; a suo carico era stata emessa un’Occ in carcere per i medesimi fatti nella giornata di ieri.(Ren)