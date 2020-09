Turchia: Castaldo (M5s), Ue sia ferma nella difesa dei propri valori irrinunciabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Turchia l'Unione europea deve essere ferma nel difendere quei valori europei che sono irrinunciabili. Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). "Esprimiamo fermo sostegno alla mediazione della presidenza tedesca dell'Unione e all'azione dell'Alto rappresentante che hanno l'obiettivo di fermare l'escalation nel Mediterraneo", ha dichiarato. "Cercare una mediazione con la Turchia non significa imparzialità. Grecia e Cipro, ai quali va tutta la nostra solidarietà, sono paesi amici che difendono la legalità internazionale, mentre la Turchia è un paese solo formalmente candidato che ha ormai rinunciato a perseguire i valori europei e che ha, negli ultimi mesi, intrapreso una serie di azioni unilaterali, provocatorie e illegali", ha aggiunto. "Troppe volte negli ultimi sei anni abbiamo denunciato tutto questo nell'aula del Parlamento europeo: dopo quanto accaduto ai curdi, cos'altro ancora deve accadere? Sì alle sanzioni mirate per far capire ad Ankara che deve accettare un dialogo costruttivo: dobbiamo essere fermi nel difendere quei valori europei che sono irrinunciabili", ha concluso. (Beb)