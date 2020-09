Economia: Patuanelli firma decreto Mise per promozione comunità energetiche ed autoconsumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato questa mattina il decreto del Mise che prevede “incentivi per promuovere le comunità energetiche e l’autoconsumo”. Un provvedimento che, secondo il senatore Gianni Pietro Girotto, presidente della commissione Industria ed esponente del Movimento 5 stelle, “non graverà sulle bollette perché sostituirà un precedente incentivo, che paradossalmente non funzionava”. Questa firma, ha voluto sottolineare il ministro, “è un punto di arrivo ed anche un punto di partenza. Siamo davanti ad una svolta che consentirà lo sviluppo di ulteriore produzione di energia da fonti rinnovabili”. Per il ministro, in conclusione, “andiamo verso un percorso virtuoso che porta i cittadini a produrre e consumare energia”.’ (Rin)