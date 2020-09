Italia-Lituania: Diego Ungaro nuovo ambasciatore a Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del gradimento del governo interessato, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Diego Ungaro come nuovo ambasciatore d'Italia a Vilnius. Lo riferisce un comunicato della Farneisna. Laureato in Scienze politiche (Università La Sapienza di Roma, 1981), M.A. in Relazioni Internazionali (Sais/ Johns Hopkins University di Washington D.C., 1984), ricercatore presso la società di studi economici Nomisma di Bologna, autore di diversi articoli di relazioni internazionali. Diplomatico dal 1986, a Maputo (Mozambico), Mosca (Federazione Russa), Vienna (Austria), vice capo missione a Riyadh (Arabia Saudita) e capo missione a San José de Costa Rica (Costa Rica) e Ashgabat (Turkmenistan).A Roma, presso il Ministero, ha prestato servizio presso il Dipartimento per la Cooperazione allo sviluppo e le Direzioni Generali per gli Affari Politici (Ufficio NATO, Capo dell'Unità per i Paesi dell'America settentrionale, Stati Uniti e Canada) ed Economici (Capo Ufficio). (Com)