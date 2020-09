Energia: Spagna, installati oltre 10 GW di energia fotovoltaica, più del doppio del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna l'energia solare fotovoltaica continua in un forte processo di crescita con una potenza installata nel 2020 di oltre 10 GW, più del doppio rispetto allo scorso anno (4.712 MW). E' quanto emerge da un rapporto presentato da "Red Electrica", società pubblica che gestisce la rete elettrica nazionale. In totale, le rinnovabili hanno aumentato la loro capacità di 1.755 MW con un calo rispetto allo scorso anno dovuto ai vari mesi di quasi totale inattività a causa della pandemia del coronavirus.(Spm)