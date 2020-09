Ue: Gualtieri, Next generation Eu è occasione irripetibile per Italia ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Next generation Eu “è un punto di svolta non solo per il rilancio dell’economia in chiave di sostenibilità ambientale, sociale e di competitività, ma per lo stesso processo di integrazione europea". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, davanti alle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund. Per l’esponente dell’esecutivo, "il Next generation Eu rappresenta per l’Italia e l’Europa un’occasione irripetibile per uscire dal lungo periodo di stagnazione e da una crisi senza precedenti - ha continuato il titolare del Mef - che stiamo attraversando per la pandemia, e per dare ai giovani nuove opportunità di lavoro. Dopo anni di proposte e dibattiti sugli eurobond - ha concluso Gualtieri -, si è trovato il primo modo per ampliare la politica economica comunitaria". (Rin)