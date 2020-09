Imprese: Andrea Bocelli Foundation e Generali Italia insieme per potenziare didattica per scuole in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la collaborazione tra la Fondazione Andrea Bocelli (Abf) e Generali Italia nel segno dell’innovazione e del superamento delle barriere, con un’iniziativa dedicata all’educazione digitale sviluppata in partnership con l’Associazione ospedali pediatrici italiani (Aopi) che andrà a contribuire in modo strategico al progetto "Con te per disegnare il futuro - Didattica a distanza per le scuole in ospedale" della Fondazione. Stando al relativo comunicato stampa, l’accesso all’educazione è da sempre il fulcro del lavoro della Fondazione in Italia e all’estero, quale elemento di espressione della mission “empowering people and communities”. Come community leader, prosegue la nota, la Fondazione (grazie ai fondi raccolti con la seconda campagna avviata nella fase 2 dell’emergenza Covid-19) ha deciso di sviluppare “Con te, per disegnare il futuro”. L’iniziativa è sostenuta da Generali Italia e dai suoi agenti per sostenere i bambini e i ragazzi dei reparti di lunga degenza degli ospedali pediatrici italiani. Un impegno concreto che Generali Italia insieme alla Fondazione The Human Safety Net porta avanti in Italia anche con “Ora di futuro”, il progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit. Quest'autunno, prosegue la nota, la Fondazione sarà pronta per consegnare a studenti e insegnanti gli strumenti necessari a migliorare la didattica a distanza con la realizzazione di spazi didattici all’interno di alcuni ospedali della rete Aopi, per contribuire ad abbattere le barriere che possono ostacolare lo sviluppo del talento delle nuove generazioni, soprattutto in un contesto delicato come quello del ricovero ospedaliero. (segue) (Com)