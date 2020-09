Mediterraneo orientale: Weber (Ppe) ribadisce sostegno a Grecia e Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare europeo (Ppe) ribadisce il suo sostegno alla Grecia e all'isola di Cipro nella disputa con la Turchia nel Mediterraneo orientale. Lo ha scritto su Twitter il presidente del partito, Manfred Weber. "Noi del Partito popolare europeo appoggiamo la Grecia e Cipro. L'Europa dovrebbe essere unita e continuare a fare pressione su (Recep Tayyip) Erdogan nel Mediterraneo orientale. Non ci faremo ricattare al confine, non ci faremo provocare in mare. Non vogliamo un conflitto, ma non ci tireremo indietro", ha dichiarato Weber. Nel corso della sessione plenaria di oggi del Parlamento europeo, il vicepresidente del Ppe, David McAllister, ha condannato le attività della Turchia e chiesto l'apertura di una discussione per imporre nuove sanzioni. "Condanniamo la attività di perforazione della Turchia nelle Zone economiche esclusive della Grecia e di Cipro, e le consideriamo illegali. Durante il prossimo Consiglio europeo, devono essere apertamente discusse sanzioni aggiuntive contro la Turchia, alla luce delle continue aggressioni turche", ha concluso McAllister, ribadendo infine la necessità di risolvere la questione attraverso il dialogo e i negoziati.(Beb)