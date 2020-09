Scuola: Serbia, primo caso di contagio fra bambini di un istituto elementare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata registrata in Serbia la prima trasmissione del virus Covid-19 tra i bambini di una scuola elementare. Lo ha reso noto l'epidemiologo Predrag Kon, che fa parte dell'Unità di crisi del governo serbo contro il coronavirus, all'emittente "Tv Pink". L'istituto elementare, ha precisato Kon, si trova a Nuova Belgrado, quartiere della capitale serba. Un bambino, ha spiegato ancora Kon, presentava una temperatura di 37,6 gradi ed è successivamente risultato positivo al virus. "Circa cinque giorni dopo abbiamo avuto un altro caso di contagio con un altro bambino. Non è stato descritto alcun contatto ravvicinato, ma è chiaro che non indossavano le mascherine nel cortile ed erano vicini. Questo è l'unico modo per spiegare quella trasmissione", ha detto l'epidemiologo aggiungendo che l'intera classe è ora in isolamento e segue le lezioni online. Per quanto riguarda gli asili, Kon ha confermato che sono 6 i casi positivi in registrati in 5 strutture. Di questi casi, 4 sono bambini e due sono educatrici che lavorano presso quegli istituti. (Seb)