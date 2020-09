Terremoto: Conte a Norcia, a breve sopralluogo di Eni per accelerazione costruzione basilica di San Benedetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni inizierà il sopralluogo di Eni per l'accelerazione della costruzione della cattedrale, la basilica di San Benedetto. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi è in visita a Norcia, alla scuola superiore dell'istituto De Gasperi-Battaglia, appena inaugurata dopo i terremoti del 2016 e 2017. "Lavoriamo per ricostruire la basilica, che sarà un momento simbolico per aggregare questa comunità così sofferente", ha aggiunto il premier.(Rin)