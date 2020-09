Trasporti: Mussolini (Con Giorgia), a Roma è caos, mezzi sovraffollati ma Raggi ignora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma il caos trasporti non si ferma neanche in periodo di pandemia, anzi peggiora". Lo dichiara in una nota Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica "Con Giorgia" e vicepresidente della commissione Controllo, garanzia e trasparenza di Roma Capitale. "Eppure mentre gli esperti continuano a raccomandare a gran voce l'uso di mascherine e gel sanificanti, la Raggi - continua Mussolini - finge di ignorare che i romani, costretti a spostarsi su mezzi pubblici da quando è stata ripristinata la ztl, sono impossibilitati a mantenere le distanze di sicurezza stabilite dalle norme anti-contagio. Il numero di autobus e tram su strada, infatti, è assolutamente insufficiente a garantire un servizio covid-free: i mezzi arrivano sovraffollati alle fermate, tutti i posti a sedere vengono occupati per l'intera capienza e chi viaggia in piedi è costretto a farlo in spazi vitali ridotti all'osso. Situazione invariata anche sulle metropolitane, dove da ieri si fa sentire l'assenza degli adesivi segnaposto che obbligavano a mantenere un metro di distanza tra un utente e l'altro. Una beffa ancora più evidente se si pensa che proprio in questi giorni tra il rientro dalle ferie, la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività lavorative in presenza sarebbe stato doveroso adottare cautele maggiori. Ma siamo in era Raggi. E succede anche questo", conclude Mussolini.(Com)