Roma: sorpreso a rubare nel supermercato si scaglia contro agenti, arrestato 22enne

- Un 22enne del Gambia è stato arrestato ieri pomeriggio a Roma per rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane con precedenti e irregolare in Italia è stato sorpreso a rubare merce all’interno di un supermercato in zona Vescovio. All’arrivo degli agenti della volante si è scagliato contro di loro e ha danneggiato l’auto di servizio mentre i poliziotti lo portavano in commissariato. Per il giovane è scattato l’arresto.(Rer)