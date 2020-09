Terremoto: Conte a Norcia, 5 anni tempistica credibile per ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quinquennio è una tempistica credibile per la ricostruzione degli edifici di Norcia distrutti dal terremoto. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi in visita a Norcia, alla scuola superiore dell'istituto De Gasperi-Battaglia, appena inaugurata dopo i terremoti del 2016 e 2017. "Noi garantiamo la costanza e il nostro impegno. Abbiamo completato in tempo per la ripresa delle attività scolastiche gli edifici. Ho voluto dedicare la mia prima uscita a Norcia: è un fatto non solo simbolico, ma di sostanza, per dimostrare tutta la vicinanza del governo verso questa comunità", aggiunge il premier. "Ripartiamo da qui per rilanciare la ricostruzione del post terremoto", conclude.(Rin)