Paraguay: guerriglia Epp rilascia autista sequestrato insieme a ex vice presidente Denis (3)

- Le autorità hanno affermato tuttavia che non è stata ricevuta ancora nessuna richiesta di riscatto. Secondo le prime ricostruzioni l'auto in cui si trovava Sanchez insieme a due persone è stata intercettata da un gruppo armato in abiti militari all'interno della tenuta dello stesso vice presidente. L'episodio era stato confermato anche dal ministro degli Interni che ha affermato a sua volta che si stava analizzando il contenuto di volantini rinvenuti nel veicolo. I familiari del sequestrato segnalano che Sanchez si trova in condizioni di salute delicate, recentemente operato al cuore e diabetico. (segue) (Abu)