Referendum: Crimi, votare sì per rendere più moderne ed efficienti le istituzioni del Paese

- Con il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre abbiamo una grande occasione: quella di rafforzare la nostra democrazia, rendendo più moderne ed efficienti le istituzioni del Paese. Un’occasione che possiamo cogliere solo votando Sì. Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, in un'intervista a "Metro". "L’attuale numero di quasi mille parlamentari venne stabilito nel 1963, quando ancora non esistevano le Regioni. Oggi la realtà è profondamente cambiata. Ci sono anche i consigli regionali che contano quasi 900 membri direttamente eletti. E se sessant’anni fa si poteva interloquire con un parlamentare solo via posta o di persona, oggi le nuove tecnologie consentono un rapporto eletto-elettore più diretto. Dunque la riduzione a 600 parlamentari non limiterà la rappresentatività, anzi ci permetterà di allinearci alle altre grandi democrazie europee", aggiunge. Secondo Crimi, al taglio dei parlamentari corrisponderà anche un taglio della spesa: per le casse pubbliche significa un risparmio di circa 300 mila euro al giorno, ovvero mezzo miliardo a legislatura. "Numeri notevoli, ma il nostro primo obiettivo, è l’efficienza del Parlamento, che consentirà di migliorare le leggi, in qualità più che in quantità per dare risposte concrete ai cittadini e al Paese. Così contrastiamo anche gli assenteisti, saranno più responsabilizzati perché più esposti, aumentando il controllo da parte dei cittadini e dell’opinione pubblica", conclude. (Rin)