Imprese: Candiani (Microsoft Italia), competenze e visione cruciali per sfruttare cambiamento

- Il tema delle competenze è fondamentale per sfruttare al meglio il cambiamento: serve capacità di visione, e bisogna essere in grado di iniettare competenze tecniche e specializzate nel mercato del lavoro. Così Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia, intervenuta all'open day online "Innovazione digitale, formazione e lavoro" organizzato oggi da Rcs Academy. "La digitalizzazione non è confinata in un qualche piccolo ambito settoriale, ma è al centro della trasformazione di qualsiasi business o prodotto: entrambi stanno diventando sempre più digitali, soprattutto per quanto riguarda i servizi o altri beni immateriali", ha spiegato, sottolineando come ciò sia evidente anche nel sempre più diffuso lavoro agile. "Il digitale ci permette di innovare i nostri modelli di business, utilizzando i dati a nostra disposizione per arricchire soluzioni e prodotti, andando a competere non solo in termini di costi ma anche sul valore aggiunto totale", ha concluso. (Ems)