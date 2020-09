Sicurezza: interrogazione di Tajani a Borrell su database della società cinese Zhenuha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha presentato una interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta al vicepresidente della Commissione europea, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sul fatto che, "come riportano testate giornalistiche internazionali, la società Zhenuha, con sede a Shenzen, in Cina, dispone di un enorme database contenente informazioni dettagliate su politici, personalità pubbliche, imprenditori, membri delle Istituzioni e loro familiari in tutto il mondo". Solo in Italia, ha scritto Tajani nell'interrogazione, "si contano oltre quattromila persone schedate, oltre tremila in Francia, mille in Germania". Questo "sembra essere soltanto la punta dell'iceberg delle attività di intelligence cinesi: finora è stato decriptato il 10 per cento dei dati". Tajani ha sottolineato che la cybersicurezza è una priorità nei rapporti con la Cina, come i dazi anti-dumping, la sicurezza delle reti 5G, il monitoraggio degli investimenti stranieri. Per questo, nell'interrogazione, Tajani ha chiesto a Borrell quali azioni intenda intraprendere "per tutelare le imprese e i cittadini" dato che "l'estrazione tramite software di grandi quantità di dati dalle pagine web è vietata". Inoltre l'ex presidente del Parlamento europeo ha chiesto all'Alto rappresentante se intende "agire con urgenza per chiedere alle autorità cinesi in quale modo sono stati raccolti questi dati e quale utilizzo la società che ne è in possesso intende farne". (Beb)