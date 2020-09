Giordania: primo ministro Razzaz incontra Alto commissario Onu per i rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Giordania, Omar al Razzaz, ha ricevuto oggi nel suo ufficio ad Amman l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, attualmente in visita nel Regno nell’ambito di un viaggio nella regione. Lo riferisce l’agenzia di stampa giordana “Petra”. Alla presenza del ministro della Pianificazione e della cooperazione internazionale, Wissam al Rabadi, e di funzionari dell’ufficio giordano dell’Alto commissariato Onu, i due hanno discusso della cooperazione fra Amman e le organizzazioni internazionali, allo scopo di soddisfare i crescenti bisogni dei rifugiati siriani. Per parte sua, Razzaz ha sottolineato gli effetti della pandemia di coronavirus su economia, servizi educativi, salute, e l’aumento dei tassi di disoccupazione, ribadendo l’importanza di cooperare per minimizzarne le conseguenze su cittadini e profughi. Nonostante le circostanze difficili e il limitato sostegno della comunità internazionale, ha aggiunto Razzaz, il Regno continua a impegnarsi per offrire servizi essenziali e assistenza ai rifugiati. Per parte sua Grandi ha ringraziato ed elogiato la Giordania per i suoi continui sforzi, aggiungendo che il suo viaggio nei paesi che ospitano profughi siriani è “un messaggio alla comunità internazionale e ai paesi donatori”, riguardo alla necessità di proseguire il sostegno in queste difficili circostanze. (Res)