Brasile: coronavirus, 15.155 contagi confermati nelle ultime 24 ore (2)

- Questa mattina, pomeriggio in Italia, il ministro della Salute del Brasile ad interim, Eduardo Pazuello, sarà ufficialmente incaricato di guidare il ministero. La cerimonia di insediamento avrà luogo presso il palazzo presidenziale del Planalto, alla presenza del capo dello stato, Jair Bolsonaro. Pazuello aveva era stato incaricato temporaneamente lo scorso 16 maggio, nella fase acuta della pandemia di coronavirus in Brasile, in sostituzione del dimissionario Nelson Teich che era stato in carica per meno di un mese, dopo aver a sua volta sostituito Luiz Henrique Mandetta, dimessosi in polemica con il presidente Bolsonaro. (Brb)