Firenze: omicidio a Lastra a Signa, 3 arresti tra Italia e Spagna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle risultanze dell'attività d’indagine condotta dal nucleo investigativo e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo toscano, sono emersi gravi indizi colpevolezza a carico dei tre soggetti che, per motivi riconducibili a contrasti maturati nell’ambito dello spaccio di stupefacenti, con premeditazione, dopo aver attirato la vittima in luogo isolato e scarsamente illuminato, lo avrebbero aggredito e accoltellato, provocandone il decesso, dileguandosi e, per quanto riguarda i fratelli Eddguooghy, rifugiandosi all’estero subito dopo il delitto. Le successive investigazioni, condotte in collaborazione con le Autorità di polizia spagnole, hanno consentito di localizzare questi ultimi in territorio iberico ove, grazie alle precise indicazioni fornite dai militari operanti, sono stati rintracciati e catturati ai fini estradizionali. Insieme a loro si trovava anche la fidanzata di uno di essi, Regragui Fadwacl. 1989, pregiudicata, che è stata arrestata per favoreggiamento. (Ren)