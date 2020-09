Nigeria: persone rapite nello Stato di Kaduna, in corso le operazioni di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le operazioni per rintracciare e localizzare un numero non precisato di persone - tra cui una madre con un neonato - rapite lo scorso fine settimana da uomini armati in un villaggio remoto nello Stato di Kaduna, nel centro-nord della Nigeria. È quanto riferiscono i media locali, secondo cui le vittime si stavano recando ad una fattoria dove lavorano, situata nel villaggio di Gonar Lema, quando sono stati sequestrati da uomini armati in sella a motociclette. Secondo quanto riferito dai residenti e dalle autorità, il numero di persone rapite oscilla fra i 13 e i 17. Si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi e rapimenti condotti da sospette bande criminali armate contro le comunità rurali nel nord-ovest della Nigeria a scopi di riscatto.(Res)