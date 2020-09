Imprese: Alverà (Snam), bisogna superare collo di bottiglia verso discipline Stem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Gruppo come Snam ha bisogno di molte competenze, anche diffuse: su questo fronte ritengo che la capacità dell'Italia di abbinare una cultura umanistica alle sue eccellenze sia un grande vantaggio. Così l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, intervenuto all'open day online "Innovazione digitale, formazione e lavoro" organizzato oggi da Rcs Academy. "Siamo alla ricerca di competenze sicuramente tecniche e cerchiamo di assumere in egual misura uomini e donne, ma facciamo molta fatica: solo il 5 per cento delle ragazze di 15 o 16 anni vuole studiare materie Stem", ha spiegato, sottolineando la necessità di farsi carico di questo problema per "superare questo collo di bottiglia partendo dalle scuole, dal momento che i mestieri del futuro saranno sempre più Stem". (Ems)