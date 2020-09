Romania: Corte costituzionale, nessuno conflitto giuridico su mozione di sfiducia contro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale della Romania ha stabilito oggi, all'unanimità, che non vi è alcun conflitto legale di natura costituzionale tra il governo e il parlamento a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia contro l'esecutivo in una sessione speciale. La Corte costituzionale romena ha respinto in questo modo la richiesta del primo ministro Ludovic Orban. Il governo ha contestato davanti alla Corte costituzionale la mozione di sfiducia presentata in parlamento dal Partito socialdemocratico (Psd) contro il governo liberale guidato da Orban. Durante la presentazione della notifica, il primo ministro Orban aveva parlato di un conflitto tra governo e parlamento in merito alla presentazione della mozione di sfiducia in seduta straordinaria. "Il Psd è riuscito a fare ciò che non è stato fatto in 30 anni, a presentare una mozione durante le vacanze parlamentari. Dal nostro punto di vista questo deve essere chiarito. La costituzione porta a una conclusione chiara. Le mozioni non possono essere presentate durante le vacanze parlamentari", aveva dichiarato il premier. (segue) (Rob)