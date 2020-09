Romania: Corte costituzionale, nessuno conflitto giuridico su mozione di sfiducia contro governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Citu, a settembre ci saranno diverse valutazioni delle agenzie di rating. "Noi siamo riusciti, sapete benissimo, due mesi fa a mantenere il rating della Romania, ancor prima di avere una decisione chiara sulle pensioni ed eravamo convinti che non prenderemo una decisione destabilizzante. Parlerò con loro. Ho già parlato con due delle agenzie di rating questa settimana. Discuteremo la prossima settimana con la terza. Parliamo sempre, siamo molto trasparenti, diciamo loro esattamente su quali scenari stiamo lavorando e presentiamo anche gli scenari se il governo cade. Tutti gli scenari sono presentati perché non voglio che ci siano sorprese. Abbiamo bisogno di fiducia perché questo deficit è ovviamente finanziato dai prestiti del mercato. Se perdi la fiducia degli investitori stranieri, non hai nessun altro posto dove andare e arriviamo allo scenario del 2009 e del 2010, quando la Romania a chiesto un prestito al Fmi a condizioni terribili per molti romeni. Ciò che questo governo è riuscito, a finanziare un deficit ora stimato all'8,6 per cento del Pil senza alcun intervento da parte di un'istituzione internazionale, è una novità per la Romania negli ultimi 30 anni e per molti paesi in questo mondo", ha concluso il titolare del ministeri delle Finanze di Bucarest. (Rob)