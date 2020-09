Montenegro: presidente Djukanovic, progressi nella democrazia della nostra società (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei tre partiti di opposizione, che hanno guadagnato una sottile maggioranza di 41 seggi su 81, si sono accordati per formare un governo e per lavorare sulla democratizzazione del paese e sul processo di integrazione del Montenegro all'Unione europea. Le elezioni in Montenegro sono state pacifiche e competitive, con un'alta affluenza alle urne, sono state gestite in modo trasparente ed efficiente, anche se il dibattito si è polarizzato su questioni di identità ecclesiale e nazionale e si rilevano varie preoccupazioni per l'indebito vantaggio per il partito al potere e per una copertura mediatica squilibrata. Lo hanno dichiarato in precedenza l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il commissario europeo all'allargamento e alle politiche di vicinato, Oliver Varhelyi, in merito alle elezioni in Montenegro di domenica scorsa, 30 agosto. L'Alto rappresentante e il commissario hanno ricordato che il 30 agosto il Montenegro ha tenuto le elezioni parlamentari e le elezioni locali in cinque comuni, "in un quadro giuridico elettorale sostanzialmente invariato rispetto alle ultime elezioni, nel difficile contesto della pandemia di Covid-19". I due hanno evidenziato che "le elezioni sono state pacifiche e competitive, con un'alta affluenza alle urne, e sono state osservate da osservatori locali e internazionali accreditati dalla Commissione elettorale statale". (segue) (Seb)