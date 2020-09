Montenegro: presidente Djukanovic, progressi nella democrazia della nostra società (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati preliminari e le conclusioni degli osservatori internazionali dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Osce (Odihr) e dell'Assemblea parlamentare dell'Osce evidenziano che "le elezioni sono state gestite in modo trasparente ed efficiente, ma rilevano un dibattito intensamente polarizzato su questioni di identità ecclesiale e nazionale e una serie di preoccupazioni in relazione all'indebito vantaggio per il partito al potere e alla copertura mediatica squilibrata", hanno sottolineato Borrell e Varhelyi. Una volta pubblicati il rapporto finale e le raccomandazioni dell'Osce/Odihr, "tutti gli attori politici e le istituzioni competenti devono impegnarsi in un dialogo trasparente, decisivo e inclusivo sull'attuazione di queste raccomandazioni per affrontare le carenze elettorali di lunga data con largo anticipo" in vista delle prossime elezioni. "Attendiamo ora la costituzione di un nuovo parlamento e la formazione di un nuovo governo che continui il costante cammino del Montenegro verso l'Ue", hanno scritto l'Alto rappresentante e il commissario Ue nella dichiarazione congiunta. "Il Montenegro è a buon punto nel processo di adesione all'Ue e i mesi a venire devono essere utilizzati per approfondire e accelerare le riforme politiche ed economiche, in particolare nel settore dello Stato di diritto", hanno aggiunto. "L'Unione europea è pienamente impegnata a continuare a sostenere il processo di adesione del Montenegro all'Ue e la ripresa economica dopo la crisi del Covid-19, anche attraverso il prossimo piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali", hanno concluso Borrell e Varhelyi. (Seb)